Einem Gerücht zufolge ist Hitman: The Second Season durch ein vorsichtig gesagt fragwürdiges Poster enthüllt worden. Ob das Bild echt ist, lässt sich natürlich nicht abschließend klären. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass IO Interactive an der zweiten Staffel Hitman arbeitet. Wie die heißt, wissen wir allerdings offiziell noch nicht.

