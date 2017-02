Wer gespannt auf mehr Informationen zu Mass Effect: Andromeda wartet, der wird sich freuen, dass neue Screenshots via Neogaf aufgetaucht sind. Diese zeigen das Sci-FI-Adventure in all seiner Schönheit, auf einigen davon sehen wir die verschiedenen Crewmitglieder. Die Screenshots könnt ihr euch unten angucken. Ist Mass Effect: Andromeda ein visuelles Highlight für euch?

