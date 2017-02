Neue Call of Duty-Erweiterung unterstützt Kriegsveteranen

Die nächste Erweiterung für Call of Duty: Modern Warfare Remastered wird heute veröffentlicht. Dabei gehen alle Einnahmen aus den Verkäufen an eine Call of Duty-Stiftung, die Kriegsveteranen unterstützt. Der passenderweise "Call of Duty-Stiftungspaket" genannte DLC enthält eine neue Waffentarnung, Fadenkreuz, Visitenkarte und Abzeichen. Der Kauf des Pakets unterstützt dabei die von Activision ins Leben gerufene Stiftung, zu der es auf der offiziellen Website mehr Informationen gibt.

