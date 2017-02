Letzte Chance zum Übertragen alter Spielstände in Grand Theft Auto V

Wer noch nicht seine PS3- oder Xbox 360-Spielstand und Charakter aus dem Online-Modus zum PC, der Playstation 4 oder Xbox One übertragen hat, der hat nun noch einmal eine letzte Chance. So lautet jedenfalls die Nachricht von Rockstar, die uns daran erinnert, dass dieses Angebot am 6. März endet. Danach sind Spielstände und Charakter für immer auf der alten Generation aus Playstation 3 und Xbox 360 gefangen.

Der Ablauf ist recht einfach, eine umfassende Anleitung dazu hat Rockstar bereits vor zwei Jahren veröffentlicht, als Grand Theft Auto V für die Playstation 4 und Xbox One erschien.