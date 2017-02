Über 30 Minuten exklusives PC-Gameplay aus Prey plus Vorschau

Wir haben über 30 Minuten exklusives PC-Gameplay aus Prey für euch, aufgenommen im Rahmen eines Anspielevents in Frankfurt. Ihr könnt gerne auch die frische Vorschau lesen und danach die drei Clips anschauen. Aber Vorsicht, der erste enthält dicke Story-Spoiler über den Einstieg ins Game, wer also nichts wissen will darüber, steigt erst beim zweiten Video ein.

Der erste Clip zeigt die ersten 25 Minuten des Spiels.

Der zweite Clip zeigt die ersten Schritte in der Lobby der Raumstation Talos.

Der dritte Clip zeigt uns im IT-Bereich der Raumstation Talos im Kampf mit zwei Phantom-Aliens.