Final Fantasy XV mit komplett offener Welt wäre doppelt so teuer geworden

Final Fantasy XV wäre mit einer offeneren Welt doppelt so teuer geworden. Das hat Game Director Hajime Tabata in einem Interview erklärt. Wenn auch die zweite Hälfte des Spiels eine ebenso offene Spielwelt gewesen wäre, dann hätten sich die Entwicklungskosten verdoppelt. Man habe die Struktur des Spiels mit der offenen ersten Hälfte und dem Erspielen von Erinnerungen und dem Zug in der zweiten Hälfte extra so konzipiert. Nun auch darüber kann man sich nochmal diskutieren.

