Neuer Schauspieler für R2-D2 in Star Wars: The Last Jedi steht fest

Es mag nicht die profilierteste aller Rollen sein, aber einer macht sie dennoch: der neue Schauspieler für R2-D2 in Star Wars: The Last Jedi steht nämlich fest. Der Original-Schauspieler Kenny Baker ist letztes Jahr im Alter von 81 Jahren verstorben. An Star Wars: Das Erwachen der Macht hat er noch mitgewirkt, aber Jimmy Vee spielte den Roboter, allerdings ohne Credits dafür zu kriegen. Das wird sich nun ändern, denn Jimmy Vee ist der neue R2-D2. Er ist ebenso kleinwüchsig wie es Baker war und passt mit gerade einmal 106,5 Zentimetern perfekt ins Kostüm von R2-D2.

