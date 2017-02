Homefront: The Revolution kriegt Demo und PS4-Pro-Unterstützung

Einige von euch haben vielleicht ihr letztes Fünkchen Hoffnung in Homefront: The Revolution gesteckt und gehofft, dass es trotz problemlastiger Entwicklung ein gutes Spiel wird. Dem war jedoch leider nicht ganz so (wie man in der Kritik nachlesen kann). Am Tag der Veröffentlichung war das Game überladen mit Bugs und technischen Problemen, die Entwickler versprachen diese zu beheben. Seitdem gab es eine Vielzahl Patches, einige davon haben immerhin ein klein wenig geholfen. Nun verkündete Deep Silver Dambuster ein Update, das das Spielerlebnis hoffentlich weitaus besser macht, zumindest auf der PS4.

So teilten die Entwickler mit, dass man an einem Update arbeitet, das die Unterstützung der Playstation 4 Pro beinhaltet. Das Ganze soll dabei "die Zahlen hochschrauben, um eine Verbesserung bei der Auflösung und Performance zu sichern". Außerdem sollen HDR-Verbesserungen eingebaut werden. Auch eine Demoversion für die Konsolen ist für einen Release in naher Zukunft geplant. Es ist also möglich, dass ihr euch selbst versichern könnt, dass alle Bugs und technischen Probleme entfernt wurden. Oder ist es für all das ohnehin zu spät und ihr gebt dem Spiel keine Chance mehr?