Semispheres für Playstation 4 und PC veröffentlicht

Vivid Helix hat den "meditativen Parallel-Plattformer" Semispheres jetzt für Playstation 4 und für PC via Steam verfügbar gemacht. Zusätzliche Plattformen kommen 2017 noch hinzu, die Xbox One-Fassung ist bereits bestätigt. Semispheres ist ein 2D-Rätselabenteuer mit einem extra für das Spiel komponierten Synth-Soundtrack von Sid Barnhoorn, dem Komponisten von Antichamber und The Stanley Parable. Das Spiel hat im Kern eine zweigeteilte Realität, aus der sich die Herausforderungen entwickeln. In einem zweifarbigen Stil aus warmen Blau- und Orangetönen gehalten, will das Spiel die Wiedervereinigung zweier paralleler Welten erreichen. In Semispheres steuert jeder Analogstick einen unterschiedlichen Avatar in Umgebungen, die auf den ersten Blick gleich aussehen, aber beim genaueren Hinschauen grundlegende Unterschiede offenbaren, die wichtig für den Fortschritt im Spiel sind. Mit Portalen können die Avatare die Realität des jeweils anderen Avatars betreten. Daraus resultieren interdimensionale Rätsel, die nur gelöst werden können, wenn man genau plant und seine Strategie perfekt umsetzt. Das Ganze ist nicht nur ein Workout für das Gehirn. Spannung entsteht auch durch die Wächter, die die Welten beschützen. Die Spieler müssen deshalb dafür sorgen, dass sie immer außerhalb der Sichtweite der Wächter bleiben, damit sie sichere Wege finden und die Welten wieder synchronisieren können.

Werbung: