Teure Mikrotransaktionen in For Honor

For Honor wurde veröffentlicht und wenn ihr nicht zu sehr damit beschäftigt seid, die Schwertklingen zu kreuzen, dann habt ihr vielleicht auch bemerkt, dass der Shop für Mikrotransaktions-Laden verfügbar ist. Bei Neogaf wurden in einigen Screenshots zusammengefasst, was dieser zu bieten hat. Die Ingame-Währung nennt sich Stahl und kann mit Echtgeld erworben werden. Mit der Währung lassen sich Champion-Status, Fähigkeiten und Kleidung kaufen. Mit 150.000 Stahl (rund 95 Euro) für das größte Bundle, sind die Sache jedoch recht kostspielig. Und: Sind Mikrotransaktionen für Dinge wie Outfits oder kleine Veränderungen in der Spielweise gut oder seid ihr komplett dagegen?

