Halo Wars 2 kommt in USA nur als Download

Wir wussten bereits, dass THQ Nordic eine Box-Version von Halo Wars 2 für den PC ausliefern wird, doch die heutige Ankündigung ist für Spieler in den USA eine Enttäuschung. Über einen Post auf Halo Waypoint wurde verkündet, dass die physische Version des Spiels nur in Europa erhältlich sein wird. Halo Wars 2 kommt in den USA ausschließlich als Download.

343 Industries schrieb, dass sich die "Einzelhandelspläne verändert" haben und Microsoft die Entscheidung getroffen habe, den Release der physischen Version auf Europa zu beschränken. "Wir entschuldigen uns bei jeglichen Käufern, die von der Veränderung des ursprünglichen Plans betroffen sind und bedanken uns für den kontinuierlichen Support. Wir freuen uns auf die Veröffentlichung von Halo Wars 2 am 21. Februar 2017, erhältlich für Windows 10 und Xbox One."

Bevorzugt ihr eure PC-Spiele als Teil einer digitalen Bibliothek oder kauft ihr lieber eine Box-Version, um etwas in der Hand zu haben?