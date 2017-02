Wo ist die Kritik zu For Honor? Nun, die ist in Arbeit, aber da Ubisoft die Server erst gestern Abend um 21 Uhr online geschaltet hat, konnten wir und alle anderen Medien erst an diesem Zeitpunkt überhaupt spielen. Im Vorfeld gab es weder einen Review-Event noch die Möglichkeit, das Spiel jenseits der Beta im finalen Stadium ausreichend zu zocken. Also bitte noch etwas Geduld.

