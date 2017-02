Die Server für Battlefield 1 sind heute den gesamten Tag offline. DICE bereitet das Einspielen des großen Winter-Update vor, wie das Studio via Twitter schrieb. Die Zeiten sind dabei leicht unterschiedlich. Die PC-Version ist von 9 Uhr an offline, die PS4-Version ab 11 Uhr und die Xbox One-Version ab 13 Uhr. Volle Patch-Notes zu dem Update sind aktuell noch nicht am Start.

Werbung: