Neue Bilder zur zweiten Staffel von Stranger Things

Letzte Woche bekamen wir endlich den ersten Trailer zur zweiten Staffel von Stranger Things zu sehen. Es dauerte nicht lange bis Fans jedes einzelne Bild des Videos analysierten, mal sehen was für Details in den neusten Bildern entdecken werden. Doch das ist nicht alles. Matt und Ross Duffer, die Schöpfer der Serie, erzählten Entertainment Weekly, dass sie die Serie über insgesamt fünf Staffeln ausweiten wollen. Dies kann sich noch ändern, da man verhindern will, dass sie Show vor dem Ende an Kraft verliert, doch so weit lautet zumindest die Planung. Hofft ihr, dass man bemerkt, wenn das Ganze zu weit geht, oder befürchtet ihr dass man es zu sehr in die Länge ziehen wird?

