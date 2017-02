Frederator Studios (Adventure Time und The Fairly OddParents) arbeiten für Netflix an einer Castlevania-Series, aber nicht nur. Denn tatsächlich soll auch Costume Quest irgendwann 2018 eine eigene Animationsserie kriegen. Dafür haben sich die Frederator Studios mit Amazon Studios zusammengetan. Will McRobb (The Adventures of Pete & Pete und Alvin and the Chipmunks) wird der Showrunner. Klingt lustig, finden wir. Und ihr?

