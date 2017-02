So gestaltet man neue, alte Pokémon-Stofftiere

Pokémon-Plüschtiere sind eigentlich ein alter Hut, doch diesmal hat das "Pokémon Center" einen unerwarteten Twist eingefügt und alle Monster-Motive von einem Ditto abbilden lassen. Das rosafarbene Schleimbeutel-Pokémon mit der Nummer #132 (nationaler Pokédex) besitzt die Gabe des Formenwandlers, damit kann sich Ditto in jedes andere Pokémon verwandeln. Ditto behält jedoch stets seinen eigenen Ausdruck bei, weshalb die Plüschtiere auch so merkwürdig aussehen. Viele bekannte Taschenmonster haben das Ditte-Rework erhalten, darunter die Grundformen der Starter-Pokémon der ersten Generation samt Pikachu aus Pokemon Gelb, dem Feen-Pokemon Pipi und Evoli plus deren älteste Entwicklungsstufen Flamara, Blitza und Aquana. Ach und das gruselige Gengar hat es ebenfalls geschafft und blickt uns nun mit seinen leeren Punkt-Augen an... Die Stofffiguren könnt ihr euch hier genauer ansehen, doch Vorsicht, vielleicht verliert ihr euch in diesen gruseligen Augen.

