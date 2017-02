Duke Nukem 3D und Bulletstorm in Deutschland nicht mehr indiziert

Gearbox Publishing wird sowohl die Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour Edition als auch die Bulletstorm: Full Clip Edition in Deutschland veröffentlichen können, da sowohl Duke Nukem 3D als auch Bulletstorm vom Index gestrichen wurden und somit zum Verkauf auf dem deutschen Markt freigegeben sind. Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour Edition wird am 01. März 2017 in Deutschland veröffentlicht, Bulletstorm: Full Clip Edition soll im April folgen. Damit wird Bulletstorm erstmals unzensiert in Deutschland erscheinen.

Der Prozess, diese Spiele vom Index zu nehmen, war kompliziert und hat mehrere Monate gedauert", erklärt Scott Warr, Produzent bei Gearbox Publishing. „Letztendlich war es den Aufwand und die Zeit wert, um die Titel zu unseren Fans nach Deutschland zu bringen. Es ist eines der vielen Beispiele dafür, was wir für unsere Spieler auf der ganzen Welt tun möchten. Wir sind begeistert, dass die Fans in Deutschland die Spiele zum ersten Mal spielen können - und zwar exakt dieselben Inhalte, die Spieler in unserem Land und in anderen Teilen der Welt genießen".