Constructor erscheint im April für PC, PS4 und Xbox One

Die Constructor-Serie feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und pünktlich zum Geburtstag veröffentlichen System 3 das langersehnte Reboot. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf den neuen Online-Modus für bis zu vier Spieler gelegt, aus dem nur der beste Städteplaner siegreich hervorgehen kann. Die neugewonnene Stimmung von Constructor scheint trotz der Feierlaune eher negativ, denn wir heuern einige wirklich abgefahrene böse Buben an, um gegen unsere Widersacher die Oberhand zu behalten. Hooligans, Mörder und Prostituierte helfen uns nämlich dabei, unseren Rivalen zu schaden und den Weg zum Sieg zu ebnen. Constructor (früher bekannt als Constructor HD) sollte ursprünglich noch im Februar erscheinen, doch nun wurde der Release auf den 24. April verschoben. Das Spiel erscheint zeitgleich für PC, PS4 und Xbox One. Ein wenig später im Mai folgt eine Nintendo Switch-Version, allerdings hat die noch kein fixes Datum.

