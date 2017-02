Mass Effect: Andromeda kriegt umfangreichere Sidequests

Die Nebenmissionen von Mass Effect: Andromeda sollen sehr viel umfangreicher ausfallen, als wir es zuletzt von Rollenspielen von EA erlebt haben. In einem Interview von PC Gamer hat Producer Fabrice Condominas bestätigt, dass sich Bioware an großartigen Titeln wie The Witcher III: Wilde Jagd orientiert hat, um die Spielwelten des neuen Mass Effect mit Inhalten zu füllen.

"Wir nähern uns dem Komplettisten-Anspruch auf eine andere Art, denn wir haben viel [aus der Vergangenheit] gelernt," so Condominas. "Aber wir haben auch beobachtet, was andere Spiele so gemacht haben, etwa The Witcher"

Wenn lustlose Jagdpatrouillen damit der Vergangenheit angehören, sind wir jedenfalls dabei. Wenn das Spiel nächsten Monat erscheint, wissen wir sicherlich mehr. Mass Effect: Andromeda erscheint am 21. März für PC, Playstation 4 und Xbox One.