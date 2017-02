Eigenes Gameplay mit Farbmörser von Splatoon 2 auf Nintendo Switch

Obwohl das Spiel noch in Entwicklung ist, haben wir schon einige Zeit mit dem knallbunten Farbspektakel Splatoon 2 verbracht. Der Titel erscheint im Sommer für die Nintendo Switch und soll besser, schneller, umfangreicher und cooler werden. Deshalb gibt es schärfere Grafiken, ein verbessertes Kampfsystem und den starken Bezug auf die eSport-Szene, den bereits das Original inne hatte. Wir sind ziemlich beeindruckt von Splatoon 2, vor allem unser Redakteur Sergio Tur ist vollkommen verliebt. Der hat auch dieses coole Video aufgenommen, in dem er nicht nur den Sieg einfährt, sondern auch noch MVP - also der beste Spieler des Matches - wird. Sergios Farbmörser trifft zwar nicht immer, bietet jedoch ein tolles Ablenkungsmanöver und sichert dem rosa Team den Sieg.

Werbung: