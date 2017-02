Seht hier das Intro von Super Bomberman R

Mit der Nintendo Switch-Ankündigung von Super Bomberman R im vergangenen Monat ist Konami eine ziemliche Überraschung gelungen. Immerhin ist der letzte Eintrag der Spieleserie bereits mehr als sieben Jahre her, außerdem scheint der Publisher mehr aus dem Spiel machen zu wollen und verschiebt den Fokus des Gameplays auf andere Dinge. Wie all das letztlich auf uns wirkt, lässt sich aktuell noch nicht sagen, doch bereits am 3. März werden wir es wissen. Bis dahin dürfen wir immerhin schon einmal den Intro-Trailer des Spiels bewundern, der am Wochenende veröffentlicht wurde. Der gibt bereits erste Infos über Tonalität der Geschichte und das ist ja auch schon etwas. Na, Kaufargument für die Switch gefunden?

