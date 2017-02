Hausgemachte Screenshots und Kritik zu Sniper Elite 4 online

Wir haben uns in die pralle Sonne gelegt und viele Stunden in der traumhaften Kulisse von Sniper Elite 4 verbracht. Dabei ist der ein oder andere Nazi-Dummkopf in die ewigen Abgründe befördert worden und nicht immer war das nett mit anzusehen. Stefan hat für euch durch das Zielfernrohr gespäht und ganz genau hingeschaut, auf das neue Sniper-Spiel von Rebellion. Seine Kritik findet ihr jetzt an dieser Stelle, einen ganzen Stapel hausgemachter Screenshots gibt es gleich hier.

