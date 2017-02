Perception kommt für Xbox One in neuem Trailer

The Deep End Games haben bekanntgegeben, dass ihr Indie-Horror-Titel Perception auch für die Xbox One kommt. Perceptions Protagonistin Cassie ist eine blinde Frau, die eine gruselige Villa betreten muss, um herauszufinden, warum sie in ihren Träumen davon verfolgt wird. Obwohl Cassie nichts sieht, entdecken wir unsere Umgebung durch Echos. Wenn ein Geräusch ertönt, wird seine Umgebung sichtbar und das gibt dem Spiel seinen einzigartigen Look. Doch wenn Cassie zu laut ist, wird der „Geist" des Hauses auf sie aufmerksam. Der ursprüngliche Horror von Perception wurzelt in einem alten Geheimnis und um das zu entschlüsseln, muss Cassie in die Vergangenheit reisen. 2005 wurde Perception erolgreich über Kickstarter finanziert, vor einigen Wochen hat Deep End Games den PS4-Port des Spiels bestätigt.

