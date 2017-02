Splatoon 2-Demo ab März erhältlich

Splatoon 2 wird zwar nicht zum Launch der Nintendo Switch bereitstehen, doch Fans werden trotzdem die Chance haben, noch im März den hauseigenen Tintenfisch-Shooter zu spielen. Wie Nintendo bestätigte, werden zwischen dem 24. und dem 27. März verschiedene Zeitslots zur Verfügung stehen, in denen die Demo-Server erreichbar sind. Wer unbedingt schon vor dem Release spielen will, sollte sein Wochenende also lieber ganz genau planen:

24.März

• Von 21:00 bis 21:59 Uhr

25. März

• Von 05:00 bis 05:59 Uhr

26. März

• Von 00:00 bis 00:59 Uhr

• Von 20:00 bis 20:59 Uhr

27. März

• Von 05:00 bis 05:59 Uhr

• Von 13:00 bis 13:59 Uhr

Fans dürfen sich mit vier Waffen duellieren, darunter die beiden modifizierten Versionen des Splat Rollers und des Splat Chargers. Wer früh dabei sein will, muss sich einen Wecker stellen, seid ihr dazu bereit?