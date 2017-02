FTL-Studio Subset Games enthüllt Into The Breach

Das FTL: Faster Than Light-Studio Subset Games hat Into The Breach enthüllt, ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem wir gegen Aliens namens Vek antreten müssen in riesigen Mechs. Die Level sind prozedural generiert, viel mehr Infos gibt es aktuell aber nicht über den PC-Titel. FTL-Komponist Ben Prunty steuert den Soundtrack bei, Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity) schreibt die Story. Wir haben ein Video und Screenshots.

