Ubisoft hat bestätigt, dass die Brücke der USS Enterprise in Star Trek: Bridge Crew spielbar sein wird. Außerdem dürfen wir an Bord der USS Aegis im All rumdüsen, einem brandneuen Schiff, das speziell für Star Trek: Bridge Crew erfunden wurde. Kooperativ mit bis zu vier Crewmitgliedern oder Solo als Kapitän dürfen wir in das Star Trek-Universum eintauchen, während sie ein Schiff der Sternenflotte kommandieren und Missionen abschließen, die über das Schicksal des Schiffs und seiner Crew entscheiden werden. Die Brücke der USS Enterprise wird im "Fortlaufende Reise"-Modus spielbar sein, der zufällige Missionen erstellt. Das Spiele erscheint am 30. Mai 2017 für HTC Vive, Oculus Rift und Playstation VR.

