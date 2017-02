Nintendo erfüllt todkrankem Zelda-Fan letzten Wunsch

Nintendo hat dem todkrankem Zelda-Fan Gabe Marcela seinen letzten Wunsch erfüllt - der 27-Jährige Amerikaner wollte noch eine Runde The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielen vor seinem durch eine unheilbare Herzkrankheit drohenden Tod. Nintendo of America hat es wie nun bekannt wurde möglich gemacht und ihn ins Büro eingeladen, um das Adventure knapp 30 Minuten schon vor der Veröffentlichung zu spielen. Gabe Marcela starb am 14. Januar 2017, nachdem er mit Link dessen neue Welt besucht hatte.

