NBA und Take-Two gründen eigene Esport-Basketball-Liga

Die US-Basketballliga NBA will Videospielpublisher Take-Two Interactive (die mit NBA 2K18 die offizielle Lizenz bespielen) eine eigene Esport-Basketball-Liga gründen. Der Plan ist es, das alle 30 NBA-Clubs eigene Profi-Esport-Teams etablieren und in einer Liga gegeneinander antreten. 2018 soll es offiziell losgehen, anfangs mit acht bis zwölf Teams, sagte NBA-Boss Adam Silver. Wie in der echten Liga sollen die verpflichteten Spieler ein festgelegtes Gehalt von den Vereinen erhalten, das nach oben hin gedeckelt ist. Zudem sollen wie im realen Vorbild die neuen Talente durch ein Drafting-System auf die Teams verteilt werden.

