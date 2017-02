Das neue Call Of Duty soll zu "traditionellen Kämpfen" zurückkehren. Das hat Activision Blizzard heute offiziell in einem Investorengespräch enthüllt, mehr allerdings auch nicht. Das Werk ist aktuell bei Sledgehammer Games in Produktion und es sieht ganz so aus, als ob sich die Vermutungen nach der Veröffentlichung des ersten Artworks bestätigen, dass das Setting im Zweiten Weltkrieg oder in Vietnam angelegt ist. Worauf habt ihr mehr Lust?

