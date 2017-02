Grand Theft Auto IV endlich auf Xbox One spielbar

Die überschneidenden Sagen von Niko Bellic, Johnny Klebitz und Luis Lopez in Grand Theft Auto IV und Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City sind jetzt alle spielbar auf Xbox One via Abwärtskompatibilität. Alle Versionen des Spiels einschließlich der Grand Theft Auto IV: The Complete Edition sind ab sofort mit Xbox One kompatibel. Wer die Games als Download besitzt, hat sofortigen Zugriff auf Xbox One, so dass sie Grand Theft Auto IV direkt aus dem "Ready to Install"-Abschnitt der Xbox One herunterladen und spielen können. Oder man schmeißt die Xbox 360-Disc ins Laufwerk der Xbox One und lädt das Spiel danach. Der Speicherstand lässt sich übertragen über Cloudspeicherstände der Xbox 360.

