Destiny 2 könnte Forge of Hope heißen und auf neuer Engine basieren

So wie es scheint, wurden mal wieder Leaks über die Zukunft von Destiny 2 veröffentlicht. Die Informationen dazu sind in diesem Reddit-Post zusammengefasst. Das Spiel soll auf den Namen Destiny II: Forge of Hope hören und im kommenden November für die Playstation 4, Playstation Pro, Xbox One, PC und dem kommenden Project Scorpio veröffentlicht werden.

Neben dem potenziellen Titel und den Plattformen ist das Highlight des Leaks die Erwähnung einer neuen Engine, eine Technologie "gebaut um Bungie zu erlauben, schnell zu kreieren und neue Dinge in die Welt von Destiny einzubauen." Anstatt vierteljährlich oder jährlich große Erweiterungen herauszubringen, soll der Fokus nun auf Events liegen, die in einem Abstand von ein bis zwei Monaten veröffentlicht werden sollen. Dabei wird das Modell von Overwatch als Vorlage erwähnt. Das würde sowohl neue Spielinhalte als auch kleine Teile der Geschichte beinhalten. Bezüglich der Geschichte soll dies die veröffentlichte Beschreibung sein (mit Vorsicht genießen und Spoiler beachten):

"Die Fortsetzung wird stark auf chronologischen Events basieren, die alle nach der Herbst 2015 veröffentlichten Erweiterung The Taken King stattfinden. Die Kabal-Truppen attackieren die Stadt, und lassen die Zivilisten und Mentoren des Turms wehrlos zurück. Es ist die Aufgabe des Hüters, sich den Kabal entgegenzustellen und die Stadt zurückzuerobern. Währenddessen entdeckt der Hüter die längst vergessenen Geschichten der Königin Mara Sov, und die Motive der mysteriösen Exo-Fremden. Die Geschichte erreicht seinen Höhepunkt, wenn die Stadt und der Turm sich gegen das Kabal-Imperium stellen und der Hüter den Anführer der Kabal in einem neuen Raid besiegt."

Andere Details der inoffiziellen Zusammenfassung beziehen sich auf die Playstation, die zeitexklusive Inhalte drei Monate vorher bekommen soll. Die erste große Erweiterung soll ein Jahr nach dem Launch von Destiny II: Forge of Hope erscheinen und sich "um die Vex und die Ursprünge von Kabr und Praedyth drehen". Zu guter Letzt sollte all dies der Wahrheit entsprechen, so werden Spieler keine Möglichkeit haben, ihre alten Destiny-Charakter in das Sequel zu übertragen, da der Teil auf einer neuen Engine basiert und weitaus mehr Anpassungsmöglichkeiten mit sich bringt.