Team Ninja über die Änderungen zum Koop-Modus von Nioh

Ab heute steht Nioh auch hierzulande offiziell in der Ladentheke und wie ihr sicher schon längst wisst, ist der PS4-Exklusivtitel richtig toll geworden (Habt ihr schon unsere Review gelesen?). Doch nicht alle Spieler sind vollends zufrieden mit dem Actionspiel von Team Ninja, auf Reddit etwa regen sich derzeit viele Fans über den Koop-Modus auf. Sie werfen den Entwicklern vor, den Koop-Modus seit der Demo geändert zu haben. Einige sagen sogar, dass ihnen Team Ninja deshalb eine falsche Vorstellung vom Spiel gegeben hat und das Game falsch beworben habe.

Konkret geht es darum, dass uns Nioh nicht gestattet, mit einem Freund ein Level zu beenden, wenn dieser nicht bereits den gewählten Abschnitt gemeistert hat. Anders als beispielsweise in Dark Souls III muss ein Spieler also irgendwie allein durch das Spiel kommen, um seinem Kumpel beim Spiel zu helfen. Unbekannte Missionen zusammen zu spielen, das geht derzeit nicht. Darüber regen sich tatsächlich ziemlich viele Spieler auf, weshalb sich Team Ninja nun zu besagtem Problem äußerte.

"Ihr könnt nicht einfach durch das gesamte Spiel [im Koop-Modus durchspielen], denn dadurch wäre es für viele Spieler zu leicht", so Tom Lee, Creative Director bei Team Ninja in einer E-Mail-Antwort zu Kotaku. "Wir wollen, dass Spieler Nioh auf die Weise erleben, die wir für sie vorgesehen haben. Wir haben den Koop in der letzten Demo erlaubt, weil die Anzahl der Level und die Zeit beschränkt waren."

Mit einem Freund durch die Missionen zu rasen, soll also auch weiterhin nicht möglich sein, so lange der nicht bereits mit der Geschichte durch ist. Trotz Online-Komponente bleibt Nioh ein Titel, das sich primär an Einzelspieler richtet. Wenn ihr Probleme mit dem Samurai-Souls habt, dann schaut doch einmal in unsere überlebenswichtigen Pro-Tipps für Nioh. Die können euch sicher helfen.