Moral-System in Mass Effect: Andromeda entfernt

In den Gesprächen der Mass Effect-Spiele hatten wir stets die Wahl, Commander Shepard als Vorbild oder als Abtrünnigen agieren zu lassen. Dieses Moral-Konzept war etwas, das viele Fans der Serie wertschätzten. Doch Mac Walters von Bioware erklärte nun, dass es nicht länger Teil des kommenden Mass Effect: Andromeda ist, und weswegen man sich dagegen entschieden hat.

"Vorbilder und Abtrünnige sind verschwunden. Der Grund, warum sie nicht mehr da sind ist, weil es sich sehr nach Shepard angefühlt hat. Das ergab für uns keinen Sinn, wenn wir nicht Shepard als Protagonisten haben", sagte er und ergänzte: "Was wir jetzt haben, basiert mehr auf Zustimmung und Ablehnung. Das gefällt mir mehr, denn in der Trilogie dachte man sich 'Ich werde als Vorbild spielen' und dann weißt du, in welche Richtung sich die Unterhaltung bewegt. Du musst nicht mal darüber nachdenken, du wählst einfach immer die Vorbild-Antwort in Dialogen an. Mit Zustimmung und Ablehnung verändert sich das Ganze mit den Umständen und es verändert sich, je nachdem mit welchem Charakter du sprichst. Du bist also viel mehr involviert in das Geschehen, um zu verstehen, was du nun tun willst."

Der Ton der Stimme ist nun offenkundig auch sehr wichtig: "Wir haben vier verschiedene Gefühslagen hinzugefügt, worüber wir in Zukunft mehr reden wollen. Sie erlauben es Charakteren im Endeffekt, sich auf vier verschiedene Arten auszudrücken - manchmal auch nur zwischen zwei Weisen. Und ich denke, das führt einen mehr zurück in das traditionelle Rollenspiel-Gefühl. 'Wie möchte ich mich ausdrücken?', anstatt darüber nachzudenken, 'Will ich gut oder schlecht sein'.

In einem Gespräch als Vorbild oder Abtrünniger zu agieren, war ohne Frage sehr beliebt, doch sind die Argumente für euch ausreichend, um das Entfernen zu begründen?