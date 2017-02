Torment: Tides of Numenera bekommt neuen Story-Trailer

Torment: Tides of Numenera wird in weniger als einen Monat erscheinen und deshalb entschieden Inxile Entertainment und Techland, uns mit einem neuen Video die Wartezeit zu versüßen. Der Story-Trailer gewährt uns Einblick in die reichhaltige Geschichte des Rollenspiels und verrät zudem, welche Entwicklungen zu Beginn des Abenteuers stattfanden.

"Eine Million Jahre in der Zukunft hat ein Mann einen Weg gefunden, den Tod zu betrügen.", heißt es in der Pressemittelung. "Ein Sucher des Wissens, mit dem ultimativen Ziel, der Welt ein Zeichen zu hinterlassen [...], entdeckt eine alte Technologie - die Numenera - die es ihm erlaubt, sein Bewusstsein in einen neuen Körper zu übertragen. Dadurch wurde er bekannt als Verändernder Gott."

Am 28. Februar werden wir mehr erfahren, so lange müssen wir uns mit dem begnügen, was InXile mit uns teilt. Was denkt ihr, wird die Story mit Planescape: Torment, der offenkundigen Inspirationsquelle des Spiels, mithalten können?