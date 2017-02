Heute in GR Live: Conan Exiles

Funcom hat schon viel Arbeit reingesteckt, in dieses Conan Exiles, doch bis zum finalen Release des Spiels muss noch einiges getan werden.Aktuell ist Conan Exiles im Early Access für Steam zu haben, das frühe Stadium merkt man dem Titel deshalb unschwer an. Bei den Fans und der internationalen Presse kommt das Actionspiel nicht gerade gut weg, deshalb werfen wir heute mal einen Blick darauf. Die Gamereactor Live-Crew ist ab 16:00 Uhr am Start, Sophia wird euch durch die Show begleiten. Zu unserem Livestream geht es hier, viel Spaß beim Zuschauen.

