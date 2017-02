Hitman-Entwickler IO Interactive arbeitet an neuer Marke, parallel zur zweiten Staffel von Hitman. Das geht aus einem Mitarbeitergesuch hervor. Gesucht wird ein Gameplay-Programmierer, der an einer neuen Marke arbeiten soll. Das Projekt soll die Unreal Engine nutzen. Es scheint den restlichen Angaben zufolge allerdings noch in einer sehr frühen Phase zu sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt!

