Psychonauts: In the Rhombus of Ruin bekommt Launch-Trailer

Wir sind noch immer ein paar Tage von der Veröffentlichung von Psychonauts: In the Rhombus of Ruin entfernt, doch Entwickler Double Fine scheint für den Release bereit zu sein. So veröffentlichte man den Launch-Trailer und verkündete gleichzeitig gute Nachrichten für diejenigen, die sich das Spiel vorbestellen. So bekommen Vorbesteller ebenfalls die PS4-Version des originalen Psychonauts. Ein passendes Geschenk, denn Psychonauts: In the Rhombus of Ruin erzählt die Geschichte zwischen dem ersten und zweiten Teil.

