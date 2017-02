Nach dem Erfolg von Life is Strange sind die Erwartungen an das Pariser Entwicklerstudio Dontnod dementsprechend hoch. Vampyr ist ein Third-Person-Action-Rollenspiel, dass in London zur Zeit der spanischen Grippewelle spielt. Vor dem Hintergrund der sehr interessanten Zeitperiode übernehmen wir die Kontrolle über einen Charakter mit gespalteten Prioritäten. Auf der einen Seite ist er ein Doktor, genauer gesagt ein Blutspezialist, der jenen hilft, die er auf seinem Weg trifft. Auf der anderen Seite hat er einen unstillbaren Blutdurst, mit dem er kämpfen muss.

Während eines Events in Paris haben wir mit dem Narrative Director Stéphane Beauverger gesprochen, der uns einiges über das Spiel und die Entscheidungen, die wir darin treffen, erzählt hat. "Du hast die komplette Freiheit," erklärt Beauverger und fügt hinzu, "dass du entscheiden könntest, jeden im Spiel zu töten. Oder gar keinen. Zumindest kein unschuldiges Leben."

Beauverger zufolge bietet das Spiel eine semi-offene Welt mit vier Distrikten, die der Spieler erkunden und somit verschiedene Teile Londons aufdecken kann. "Es wird zwei Varianten geben, wie du die Stadt erkunden kannst. Du wirst Untersuchungen durchführen, um Antworten auf deine Fragen zu bekommen, mit Bürgern reden, Hinweise finden und mit den wichtigsten Einwohnern des Spiels reden müssen."

"Und zur selben Zeit wirst du von den Vampirjägern gejagt, die sich deiner Anwesenheit bewusst sind und versuchen, dich zu töten. Also musst du dich ihnen entweder im Kampf entgegenstellen oder versuchen zu entkommen. Und natürlich wirst du auch gegen sehr seltsame Vampire kämpfen müssen."

Dontnod ist bereits durch vergangene Spiele wie Life is Strange oder Remember Me dafür bekannt, Titel mit einem starken narrativen Twist zu erzählen. Wir haben uns erkundigt, ob einige Elemente von vergangenen Spielen in Vampyr übertragen wurden.

"Wir versuchen, stets Spiele zu entwickeln, die den Spieler in die Situation bringen, Entscheidungen selbst zu treffen und danach die Konsequenzen dafür zu tragen. Das wird bei Vampry ebenfalls der Fall sein. Der Unterschied hierbei ist jedoch, dass die Konsequenzen weitaus brutaler und blutiger ausfallen. Du wirst gezwungen sein zu töten. Manchmal wird die Frage sein 'wirst du ihn verschonen, wirst du ihn töten?' Manchmal wird die Frage sein: 'Wen wirst du töten?' Doch jedes Mal, wenn du dich dazu entscheidest, als Vampir ein Leben zu nehmen, jedes Mal wenn du als Doktor ein Leben rettest - denn du bist beides zur selben Zeit - musst du die Konsequenzen für dein Handeln tragen."

Der Entwickler ergänzt: "Im Laufe des Spiels wirst du sehen was mit den Leuten passiert ist, die du getötet hast und noch wichtiger, wie sich der Tod auf diejenigen auswirkt, die das Opfer kannten und nun ohne sie weiterleben müssen." Das Spiel, so bestätigt Beauverger, wird eine verzweigte Storyline mit verschiedenen Enden haben, und soll noch 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.