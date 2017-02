Neuer Trailer zu Syberia 3 verrät April-Launch

Letztes Jahr wurde uns gesagt, Syberia 3 würde am 1. Dezember 2016 veröffentlicht. Doch Microids entschloss sich, das Spiel zu verschieben mit der Begründung, man wolle "mehr Tiefe" hineinbringen. So wie es scheint, ist es jetzt tief genug. Im neuen Trailer namens "Discover" sehen wir neue faszinierende Umgebungen und Kreaturen. Gleichzeitig wird angekündigt, dass das Spiel am 20. April auf PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint. Eine Switch-Version wird dabei nicht erwähnt, mehr Informationen dazu sollte es in naher Zukunft geben.

