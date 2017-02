Onlinepart von Red Dead Redemption 2 will nicht mit GTA Online konkurrieren

Wie bereits erwartet scheint Rockstar entschlossen, eine Multiplayer-Komponente in Red Dead Redemption 2 einzubauen. Ein Ansatz, den man zuvor genau so mit Grand Theft Auto V und GTA Online umsetzte. Doch Take-Two versicherte sofort, dass die verschiedenen Online-Modi der jeweiligen Spiele dabei nicht in Konkurrenz gehen werden. Stattdessen ist es Rockstars Ziel, beide Spiele für eine lange Zeit zu unterstützen. Während eines Investorengesprächs verkündete Take-Two-CEO Strauss Zelnick:

"Unterhaltung ist etwas, was wir wollen, doch nicht unbedingt brauchen. Wenn dich nichts auf dem Markt momentan anspricht, dann gibt es keinen Grund, sich etwas zu holen. Und wenn mehrere Dinge auf einmal dich ansprechen, dann werden begeisterte Menschen diese Dinge gleichzeitig konsumieren. Ich denke also nicht, dass es eine kompetitive Dynamik gibt mit unseren kommenden Veröffentlichungen, abgesehen von dem Fakt, dass der Erfolg von der Qualität abhängt. Ich denke also, dass das lang erwartete Red Dead von der Qualität abhängt. Der momentan andauernde Erfolg von Grand Theft Auto Online ist ein Ergebnis außergewöhnlicher Qualität."

Auf jeden Fall sprach der Publisher darüber, wie "enthusiastisch" sie auf den Online-Aspekt von Red Dead Redemption 2 blicken, und dass wir schon bald Neuigkeiten zu Rockstars neustem Spiel bekommen. Red Dead Redemption 2 erscheint im kommenden Herbst auf der Playstation 4 und Xbox One.