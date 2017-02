Logic Artists hat das Erscheinungsdatum für Expeditions: Viking bekanntgegeben. Das Strategiespiel erscheint am 27. April 2017. Im Nachfolger zu Expeditions: Conquistador verschlägt es Fans historischer Rollenspiele in den hohen Norden. Dort erwarten uns gesprächige Wikinger und eine Vielzahl an Entscheidungen. Es soll in den kommenden Monaten eine finale Beta geben.

