YouTuber wegen FIFA-Wettwebsite FUT Galaxy zu hoher Geldstrafe verurteilt

Der britische YouTuber Craig Douglas (aka NepentheZ) wurde wegen seiner Beteilgung an der FIFA-Wettwebsite FUT Galaxy zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Die UK Gambling Commission hat den YouTuber und seinen Social-Manager Dylan Rigby für das Betreiben der Gambling-Website FUT Galaxy anklagen lassen. Dort konnten auch Kinder nach einer Umrechnung von FIFA 17-Spielgeld in Echtgeld mit eben jenem auf den Ausgang von Spielen der Premier League wetten. Das Birmingham Magistrates Court hat Douglas dafür zur Zahlung einer Geldstrafe von £91.000 (rund 106.000 Euro) verdonnert, während Rigby satte £174.000 (rund 202.000 Euro) an den Staat zahlen muss. Die Gerichtskosten von £75.000 und £150.000 müssen beide auch übernehmen. Sie hatten das Netzwerk sechs Monate lang betrieben. Es sollen Einnahmen in Höhe von £91.000 (rund 102.000 Euro) erzielt worden sein.

Werbung: