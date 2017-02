Neuer Trailer lässt The Legend of Zelda: Breath of the Wild wie Anime wirken

Während wir auf den 3. März warten, jenen Tag, an dem wir endlich auf der Nintendo Switch und Wii U selbst Hand anlegen können an The Legend of Zelda: Breath of the Wild, veröffentlichte Nintendo auf der offiziellen japanischen Website einen neuen atemberaubenden Trailer mit dem Titel "Guard. In This Destiny". Im Video werden Sequenzen aus den vergangenen Trailern gezeigt, zusätzlich gibt es einige neue Ausschnitte mit Prinzessin Zelda im Fokus, die uns noch mehr in die schöne Atmosphäre des Spiels abtauchen lassen. Der Trailer geht ebenfalls auf die Beziehung zwischen dem Helden und Prinzessin Zelda ein. In einigen Szenen sehen wir Link, der in einem Kampf involviert ist. Hier noch einige Screenshots, die die besten Momente aus dem Trailer festhalten:

