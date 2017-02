Hol den Hahn-Brawl wird fester Spielmodus für Overwatch

Der Hol den Hahn-Brawl wird ein fester Spielmodus für Overwatch. Der Spielmodus wurde als Teil des Events zum Chinesischen Neujahr eingeführt. Normalerweise werden diese saisonalen Events danach wieder entfernt, doch nicht dieses Mal. Jeff Kaplan hat im neusten Entwickler-Update bestätigt, dass der Modus permanent zum benutzerdefinierten Spielmodus hinzugefügt, der euch nun ebenfalls Erfahrung bringen wird. Zusätzlich wurden neun weitere Maps an den Modus angepasst.

Doch das ist nicht das einzige, was mit dem kommenden Update auf uns zukommt. Wir werden ebenfalls die Möglichkeit haben, bestimmte Aspekte des benutzerdefinierten Modus auf unsere Bedürfnisse anzupassen. Dafür nennt Kaplan Beispiele, wie die Zeit, die man für das Aufheben der Flagge hat, welche Helden verfügbar sind oder welche Fähigkeiten benutzt werden dürfen. Als wäre das nicht schon genug, bekommen wir ebenfalls eine Serversuche, die uns nach benutzerdefinierten Spielen mit verschiedenen Filtern suchen lässt. Möchtest du mit einem bestimmten Helden oder auf einer speziellen Map spielen? Genau das wird dir dadurch ermöglicht. Kaplan selbst erklärt all das im neuen Entwickler-Update, was ihr euch unten angucken könnt.