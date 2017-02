Hideo Kojima wird sehr schnell ängstlich. Das hat der legendäre Entwickler in einem Interview gesagt. Er wolle deswegen in näherer Zukunft keine Ausflüge mehr ins Horror-Genre machen. Ich gehe es in dieser Sache wie Alfred Hitchcock und Steven Spielberg, sagte Kojima. Deswegen sei es für alle auch einfach etwas zu produzieren, was den Menschen Angst mache. Er kriege aber Alpträume von den Sachen, die er sich ausdenke und umsetze.

