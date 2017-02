Thimbleweed Park könnte VR-Version kriegen

Ron Gilbert denkt darüber nach, eine VR-Version von Thimbleweed Park zu machen. Im Interview mit uns erklärt der Game Designer: "Sobald wir das Spiel fertig haben ist Zeit, über interessante seltsame Dinge wie das hier nachzudenken". Damit meint er VR. Allerdings gab er zu, dass ihn persönlich die Virtual Reality krank mache, er leide sofort unter Übelkeit. Das hielt ihn aber nicht davon ab, eine Version zu planen. "Ich habe über Thimbleweed Park als VR nachgedacht, aber nicht als Standard-VR. Im Spiel haben wir all diese Parallax-Schichten, manchmal bis zu elf gleichzeitig. Ich dachte, es wäre sehr lustig, wenn wir das in VR spielen könnten. In diese Welt gehen und all dieses Parallaxing in seiner tatsächlichen Tiefe erleben. Irgendeine Art von 2D VR." Klingt spannend, oder was denkt ihr? Das komplette Interview könnt ihr hier nachlesen.

