Tony Hawk trollt Donald Trump und Activision auf Twitter

US-Profi-Skater Tony Hawk hat Donald Trump und Activision auf Twitter wunderbar getrollt, in einem etwas kryptischen Tweet, der sich wie folgt liest: "New executive order: Any negative reviews of THPS5 are fake reviews."</i> Damit macht er sich einerseits über Trump und dessen Tweet lustig, in dem er alle negativen Umfragen als "Fake Polls" bezeichnet. Und außerdem macht er sich über Activision und die miesen Reviews zu Tony Hawk's Pro Skater 5 lustig, offenkundig bedingt dadurch, dass er nicht happy ist, wie das Spiel veröffentlicht wurde. Wer mag, kann sich dazu noch einmal unsere Kritik durchlesen.

