Ubisoft veröffentlichte heute mit "Battle 360" ein CGI-Video, das uns direkt zu Beginn eines Kampfes in For Honor auf dem Schlachtfeld entführt. Das 360-Grad-Motion-Capture-Video-Erlebnis zeigt Ritter, Samurai und Wikinger in ihrem immerwährenden Konflikt. Das Video ist via Youtube verfügbar.

Werbung: