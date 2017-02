The Legend of Zelda: Breath of the Wild erreicht Goldstatus

Es gibt seit einiger Zeit Gerüchte, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits fertiggestellt wurde und schließlich ist es auch nicht mal mehr ein Monat hin, bis zum offiziellen Release am 3. März. Trotzdem ist eine offizielle Bestätigung schön, und genau das gibt es jetzt: Yasuyuki Honne von Monolith hat via Twitter bestätigt, wie das Team die Fertigstellung des Entwicklungsprozesses feiern. Wir werden mit Link am 3. März loslegen dürfen, doch welche Version werdet ihr euch holen?

