FIFA auf der Switch wird FIFA 18, Launch eventuell im September

Während der Switch-Launch am 3. Mai immer näher rückt, arbeiten Nintendo und EA erneut zusammen, nachdem der Publisher von der Wii U Abstand nahm. Bestätigt ist bis jetzt jedoch nur ein Konsolen-Handheld-Hybrid, dabei handelt es sich um FIFA für die Nintendo Switch. Während eines FIFA-Events in Paris vergangenes Wochenende, war es Gamereactor möglich, mit EAs Chief Competitive Officer, Peter Moore zu sprechen. Dabei ging es um seine Meinung zu Nintendos neuster Konsole und den FIFA-Ableger, der im Laufe des Jahres für die Switch erscheint.

"Wie wir bereits gesagt haben, entwickeln wir eine FIFA-Version spezifisch für die Nintendo Switch" erklärte Moore. "Es wird FIFA 18 sein und natürlich kommt es erst etwas später dieses Jahr heraus."

"Und ich freue mich bereits die Nintendo Switch zu sehen, es ist nicht mehr lange hin bis zum Release, und ich war sehr erstaunt hier in Paris die Nintendo Switch im Schaufenster eines FNAC Ladens zu sehen."

Wir fragten ebenfalls, ob das FIFA für die Nintendo Switch eine abgespeckte Version des Spiels sein wird, was wir auf der Playstation 4 und Xbox One sehen werden, und ob es näher an den alten Generationen für die Playstation 3 und Xbox 360 liegt. Moore antwortete: "Was ihr bekommen werden, ist eine spezielle Version, gebaut für die Nintendo Switch, entwickelt vom FIFA-Entwicklungsteam in Vancouver."

Zusätzlich erkundigten wir uns, ob man Pläne habe, Mass Effect: Andromeda auf die Switch zu bringen, doch Moore wiederholte, dass das Einzige für die Switch angekündigte Spiel FIFA sei. Sollte die Version gleichzeitig mit FIFA 18 veröffentlicht werden, können wir uns auf einen Release im Laufe des Septembers einrichten.